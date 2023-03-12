Никита Безлихотнов: «Я не против стать медийным, но нужно где-то перебороть себя. У ребят моего поколения чуть другое воспитание»

Никита Безлихотнов рассказал о желании развиваться медийно.

– Reality – достаточно известная команда. Нет желания развивать себя медийно и стать блогером?

– Если честно, кажется, у ребят моего поколения чуть другое воспитание. Даже в командах за такое поведение, как сейчас, в наше время можно было выхватить прилично. И там дядьки поигравшие собирались, слова лишнего не скажешь – сразу заткнут.

Я не против стать медийным, но нужно где-то перебороть себя, чтобы так уверенно работать на камеру. Сразу это сделать тяжеловато. У молодежи чуть другое поколение, они особо не парятся за то, насколько правильно ведут себя, – сказал хавбек Reality в интервью Sports.ru.

«Прислали документы: «Ты теперь работаешь на заводе». Безлихотнов играл в Казахстане, ругался с Григоряном, а в 32 года ушел в медиафутбол