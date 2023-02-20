Рэпер Витя АК стал болельщиком казахстанского One Game: «С удовольствием сыграю с вами, постою где-то на воротах»

Рэпер Витя АК рассказал, что начал болеть за медиафутбольный клуб из Казахстана One Game.

«Видели ли вы такую забаву, как медийный футбол, в который играют различные медийные личности?

Играют, конечно, по-медийному, как могут, но зрелище потрясающее. Недавно меня прикололи мои джиги из KZ – FC One Game. Теперь я болею за эту команду.

Если будет возможность, с удовольствием сыграю с вами, постою где-то на воротах. Раньше я играл в мини-футбол, а теперь болею за FC One Game», – сказал Витя.