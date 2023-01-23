Основатель «Дружины» Лозовой о медиаперсонах в команде: «У нас есть Дружинин, Овербух, Добронравов, Попов и много ребят, кто раньше играл профессионально»

Основатель ФК «Дружина» Антон Лозовой рассказал о медийных личностях в команде.

– В вашей команде достаточно медийных игроков?

– Мне кажется, по составу, это просто медийные люди, давайте перечислим: Егор Дружинин, Илья Авербух, Виктор Добронравов, Арсений Попов.

Ну, если дальше перечислять, то у нас есть танцоры – победитель танцев на «ТНТ» 4-го сезона, как минимум, Виталий Уливанов. И много-много-много таких ребят, которые раньше когда-то где-то играли – в «Химках», в разных клубах.

Если будут подворачиваться какие-то трансферы, свободные игроки, с радостью рассмотрим их кандидатуры, если они будут подходить нам по духу. А так, у нас, по-моему, по медиа все в порядке.

– Состоится трансфер Поликарпа?

– По поводу Поликарпа – все очень просто. Я у него спросил, кто-то с ним уже что-то подписал или договорился. Он ответил, что нет. Соответственно, он открыт к предложению.

Я ему сказал: «Никуда ни с кем не соглашайся. Ты будешь с нами! Все будет классно!» На что он ответил: «Хорошо, я рассмотрю любые предложения».

На самом деле, если без шуток, то мы ждем утверждение спонсора. После этого мы уже сможем предложить конкретные условия. А если мы предлагаем конкретные условия и хотим, чтобы человек был у нас в команде, значит, он у нас в команде будет, – сказал Лозовой.

ФК «Дружина» может стать участником третьего сезона .