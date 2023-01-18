Папен о «Народной Команде»: «Предметного разговора не было – для меня предложение было неожиданностью»

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Хавбек «Денег» Денис Попков прокомментировал слухи о трансфере в «Народную Команду».

«Ребят из «Народной Команды» я знаю еще задолго до создания их проекта. Мы с ними давно это еще обсуждали, и они хотели меня там видеть, т.к. нас помимо медиафутбола объединяют еще другие вещи.

Но никакого предметного разговора не было – для меня предложение было неожиданностью. Хочется, чтобы руководители обсудили это между собой, и все вопросы были решены в открытую. За спиной никто ничего не будет делать», – заявил Папен.

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