Папен о «Народной Команде»: «Предметного разговора не было – для меня предложение было неожиданностью»

Хавбек «Денег» Денис Попков прокомментировал слухи о трансфере в «Народную Команду».

«Ребят из «Народной Команды» я знаю еще задолго до создания их проекта. Мы с ними давно это еще обсуждали, и они хотели меня там видеть, т.к. нас помимо медиафутбола объединяют еще другие вещи.

Но никакого предметного разговора не было – для меня предложение было неожиданностью. Хочется, чтобы руководители обсудили это между собой, и все вопросы были решены в открытую. За спиной никто ничего не будет делать», – заявил Папен.