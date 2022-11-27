«У них толстячок Азар на капитане, на что они рассчитывают?» Финито о поражении Бельгии

Тренер-аналитик «Амкала» Финито прокомментировал поражение сборной Бельгии (0:2) в матче со сборной Марокко на ЧМ-2022.

«Только сейчас осознал, до чего же печальна эта Бельгия со всем их «золотым поколением».

У них ведь толстячок Азар на капитане, который в клубе не играет, на что они рассчитывают вообще?» – написал Финито в своем телеграм-канале «Финикланд».

Следующий матч сборная Бельгии проведет со сборной Хорватии. Игра состоится 1 декабря. Начало – в 18:00.