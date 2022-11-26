Вратарь «Броуков» Зириков о премии «Вратарь года»: «Ее заберет Дима Сычев»
Иван Зириков считает, что лучшим вратарем года станет Дмитрий Сычев.
«По поводу награды лучшего вратаря года, думаю, что ее заберет Дима Сычев.
Я хотел бы этого, потому что он провел весь сезон достаточно на хорошем уровне без каких-то явных грубых ошибок, выручал команду в нужный момент – это очень важно.
Да и в принципе пусть этот год пройдет под знаком 2Drots. Пусть они выиграют второй сезон [Winline Медиалиги], я буду лично их поддерживать. А в следующем году мы вернемся, мы – «Броуки».
Я думаю, все у нас будет хорошо, следующий год будет проходить под нашим знаком», – сказал голкипер «БроукБойз» в интервью телегрм-каналу Radio Media.
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