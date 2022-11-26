Вратарь «Броуков» Зириков о премии «Вратарь года»: «Ее заберет Дима Сычев»

Теги Иван Зириков 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Дмитрий Сычев Медиафутбол

Иван Зириков считает, что лучшим вратарем года станет Дмитрий Сычев

«По поводу награды лучшего вратаря года, думаю, что ее заберет Дима Сычев.

Я хотел бы этого, потому что он провел весь сезон достаточно на хорошем уровне без каких-то явных грубых ошибок, выручал команду в нужный момент – это очень важно.

Да и в принципе пусть этот год пройдет под знаком 2Drots. Пусть они выиграют второй сезон [Winline Медиалиги], я буду лично их поддерживать. А в следующем году мы вернемся, мы – «Броуки».

Я думаю, все у нас будет хорошо, следующий год будет проходить под нашим знаком», – сказал голкипер «БроукБойз» в интервью телегрм-каналу Radio Media.

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