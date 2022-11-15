Игорь Олейник: «Трансфер в «Амкал» действительно может состояться»

Известный фристайлер и бывший игрок «Амкала» Игорь Олейник высказался о несостоявшемся возвращении в команду.

«Да, действительно мы общались об этом с Германом, общались об этом в видео, то есть не было каких-либо предварительных разговоров, даже по переписке мы всего лишь общались о том, когда я могу залететь на канал.

Мне кажется, что трансфер действительно бы состоялся, если бы Герман сначала не улетел в отпуск, потом я в какой-то момент не смог приехать. В итоге все закончилось тем, что я оказался в другой стране, непонятно когда вернусь и непонятно, когда такой трансфер может состояться.

Но мне кажется, что он может состояться. Мне кажется, что трансфер всегда будет актуален, пока существует «Амкал» и я остаюсь в этой движухе, – сказал Игорь в интервью телеграм-каналу «Sugar Fifa|Новости медийного футбола».