«Я выгорел – у меня пропал интерес к медиафутболу». Алан о втором сезоне Winline Медиалиги

Вратарь 2Drots Алан признался, что постепенно теряет интерес к медиафутболу.

– Ты говорил, что это, возможно, твой последний сезон в медиафутболе. Ты карьеру завершаешь?

– Завершать футбольную карьеру не думал, но я выгорел в медийном плане. Мне перестало быть интересным смотреть даже обзоры матчей. Если сравнивать второй сезон с первым, то у меня пропал интерес к медиафутболу.

– А чего не хватает?

– Не знаю. Я сам об этом думал, пытался перестроиться, но пока мне сложно. Поэтому если я лично для себя какие-то краски не внесу, то так и будет.

– Что это значит? Ты остаешься на канале?

– На канале я остаюсь 100 процентов до тех пор, пока парни мне не скажут, что больше во мне не нуждаются. А вот именно в футбольном плане – не знаю.

Я 2 недели отсутствовал и, честно, не соскучился. Соскучился по пацанам, по команде, а по самой движухе – нет, – заявил Алан телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.