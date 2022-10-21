Генич о том, что у «Наших Парней» не собирается состав: «Ради одного матча снимать стадион, ПТС? Из-за того, что люди на мероприятиях?»

Руководитель Watch TV Константин Генич высказался о том, что матч против «Наших Парней» может не состояться.

«И тут у меня только один, но весьма резонный вопрос: «Почему «Наши Парни» не пропускают этот тур?!» Ведь по регламенту и календарю каждая команда должна пропускать тур, потому что в группе нечетное количество команд. Лучше ситуации и момента не придумать.

Но в итоге нас в середине недели оповещают, что игра может не состояться, потому что у них народ не собирается. Мы-то здесь при чем?! У нас тоже не все могут приехать, но мы же не ставим ультиматумы. А в итоге пытаются все подать так, как будто «эти в отказе, с ними и договаривайтесь».

А на что договариваться? Все слоты заняты, на неделе у всех все расписано. Плюс ради одного матча надо снимать стадион, ПТС, трансляция, люди на ней, операторы, режиссер и остальная бригада. И ради чего? Ради того, что разъехались на мероприятия? Как-то не бьется.

И да, уедут примерно 20 человек. Если вы следите за лигой и в курсе состава «Наших Парней», то кто из вышеназванных в посте реально играет?! 3-4 человека, остальные просто в заявке. А заявка, напомню, 40 человек, и куда, спрашивается, остальные подевались?

Да, я один из руководителей Watch TV. Но я не могу принимать решение единолично. Спросил у команды, было голосование. 90% выступили за то, чтобы играть по расписанию.

Очень люблю команду РФС, у меня там друзья. И я всегда готов им помочь, чем могу. Но тут не понимаю? почему нашу команду пытаются выставить в нечеловеческом свете.

Мы приедем на стадион «Луч» в воскресенье, как и планировалось, в 20 часов тем составом, который соберем. А будет игра или нет – от нас уже не зависит», – написал Генич в своем телеграм-канале «За Гиббон!»

Матч «Наши Парни» – Watch TV под угрозой срыва. Игроки команды РФС разъехались на мероприятия