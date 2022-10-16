Ден Бадаев: «2Drots – жалкие! От слова жалко»

Игрок «Денег» Ден Бадаев назвал жалким поведение 2Drots во время игры с «Эгриси».

«2D – жалкие! От слова жалко. Что сказать еще? Смешно!» – написал Ден у себя в телеграм-канале по ходу матча «дротов» с «Эгриси».

2Drots победили команду Василия Уткина (4:2) в 5-м туре Winline Медиалиги и поднялись на первую строчку в группе В.

Во время и после игры представители 2Drots неоднократно предъявляли претензии главному арбитру. Главный тренер команды Дмитрий Кузнецов заявил, что работавший на матче судья «не соответствует квалификации».