Фил о штрафах в Reality: «Хочешь получать денюжку – не забывай быть медийным»

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Президент Reality Фил Кострубов рассказал о штрафах для игроков за отсутствие развития медийной составляющей.

– Будешь ли ты лишать премиальных за отсутствие медийности игроков?

– Да. В нашем спонсорском соглашении с игроками есть пункты, которые предусматривают штрафы за их плохое медийное поведение.

– Значит, еще одно непосещение конференции и минус бабки?

– Да, все просто, – сказал Фил в своем телеграм-канале MFC Reality.

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