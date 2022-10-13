Фил о штрафах в Reality: «Хочешь получать денюжку – не забывай быть медийным»
Президент Reality Фил Кострубов рассказал о штрафах для игроков за отсутствие развития медийной составляющей.
– Будешь ли ты лишать премиальных за отсутствие медийности игроков?
– Да. В нашем спонсорском соглашении с игроками есть пункты, которые предусматривают штрафы за их плохое медийное поведение.
– Значит, еще одно непосещение конференции и минус бабки?
– Да, все просто, – сказал Фил в своем телеграм-канале MFC Reality.
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