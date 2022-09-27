Глава Медиалиги Осипов о сообщении от Егора Крида: «Он болеет за 2Drots, общается со многими ребятами»

Президент Winline Медиалиги рассказал о сообщении, полученном от Егора Крида после первого сезона.

«Первый сезон Медиалиги превзошел мои ожидания. Мы начинали как небольшой проект, в который многие не верили, а заканчивали с безумным вниманием. После финала я получал множество звонков от людей, которых обычно вижу по телевизору, – все хотели поучаствовать.

Первым звоночком успеха стали просмотры полуфинала. Матч между Art и Basement – командами без большой аудитории, собрал космические цифры. Я осознал, что проект привлек обычных зрителей, которым интересен именно медиафутбол, а не «Амкал» или 2Drots.

Второй сигнал случился 11 июля, в день финала на «ВТБ Арене». Вечером я смотрел за парнями из 2Drots, ликующими с кубком, а ночью поехал на вечеринку-закрытие в пространство «Суперметалл» на Бауманской. Кого я только не видел в тот вечер! Рэперы, актеры, футболисты сборной России. Простите, без имен – не хочу подставлять ребят, вдруг они нарушали режим.

Меня неимоверно быстро покидали силы, и через пару часов я поехал отсыпаться. По пути мне написали с незнакомого номера. Человек сначала поздоровался, а потом прислал большое сообщение и поблагодарил за праздник. Это был Егор Крид. Он болеет за 2Drots, общается со многими ребятами и, видимо, взял у них мой номер. Меня тронуло, что очень известный человек так заморочился, чтобы поблагодарить не очень известного человека», – написал Осипов в своем блоге на Sports.ru.

Создатель Медиалиги запустил блог на Sports.ru! И рассказал все о запуске второго сезона