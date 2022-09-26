Медиалига отменила конференции и стримы сегодня

Winline Медиалига отменила стрим и запись конференций на фоне событий в Ижевске.

«Конференций и стрима не будет», – сообщает официальный телеграм-канал лиги.

Также к аудитории обратился президент лиги Николай Осипов: «Сегодняшних сьемок конференции не будет, как и выпусков…не до всего».

Вместо запланированного стрима на несколько минут в прямой эфир на YouTube канале лиги вышли Осипов, Эрик, а также представители «Амкала» и «Родины Медиа». Они выразили соболезнования семьям погибших.

Клубы лиги также выражают соболезнования.

Утром 26 сентября на школу в Ижевске совершено вооруженное нападение. Есть погибшие и раненые.