Медиалига отменила конференции и стримы сегодня

Winline Медиалига отменила стрим и запись конференций на фоне событий в Ижевске.
«Конференций и стрима не будет», – сообщает официальный телеграм-канал лиги.
Также к аудитории обратился президент лиги Николай Осипов: «Сегодняшних сьемок конференции не будет, как и выпусков…не до всего».
Вместо запланированного стрима на несколько минут в прямой эфир на YouTube канале лиги вышли Осипов, Эрик, а также представители «Амкала» и «Родины Медиа». Они выразили соболезнования семьям погибших.
Клубы лиги также выражают соболезнования.
Утром 26 сентября на школу в Ижевске совершено вооруженное нападение. Есть погибшие и раненые.