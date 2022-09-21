Вдовин об «Амкале» и 2Drots в Кубке: «Это приближает к людям наш футбол, бесконечно далекий от обычного человека»

Илья Вдовин поддержал решение допустить «Амкал» и 2Drots к участию в Фонбет Кубке России.

«Я думаю, что это приближает к людям наш футбол, бесконечно далекий от обычного человека. Внутрь футбола сейчас никогда не попадет обычный человек, потому что это закрытая система.

По этой причине мне кажется, что проект соревнований для блогеров может оказаться намного интереснее для зрителя, чем соревнования многих клубов, которые существуют просто потому, что здесь всегда была команда или потому, что какой-то начальник любит футбол», – сказал почетный председатель РФСО «Локомотив».

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