Россиянка Мишенькина победила на юношеском чемпионате мира по дзюдо

Россиянка Надежда Мишенькина победила на юношеском чемпионате мира по дзюдо.
Соревнования проходят в Софии.
В финале весовой категории до 44 кг Мишенькина одолела турчанку Ливанур Кайир. Бронзовые медали завоевали Ян Цзыюй из Тайваня и полька Сандра Валендзик.
У юношей в категории до 55 кг обладателем бронзы стал россиянин Алексей Топтыгин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
