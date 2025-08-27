Россиянка Мишенькина победила на юношеском чемпионате мира по дзюдо

Россиянка Надежда Мишенькина победила на юношеском чемпионате мира по дзюдо.

Соревнования проходят в Софии.

В финале весовой категории до 44 кг Мишенькина одолела турчанку Ливанур Кайир. Бронзовые медали завоевали Ян Цзыюй из Тайваня и полька Сандра Валендзик.

У юношей в категории до 55 кг обладателем бронзы стал россиянин Алексей Топтыгин.