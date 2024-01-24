Данияр Елеусинов продолжит работу с менеджером Зией Алиевым (Meta-ratings.kz)

Менеджер Зия Алиев продолжит представлять интересы казахстанского боксера Данияра Елеусинова.

Напомним, ранее Елеусинов обвинил менеджера в простое. За два года боксер провел только один официальный бой. В декабре 2021 года он завоевал пояс чемпиона мира по версии IBO, а затем был лишен титула из-за отсутствия защиты.

Сейчас Елеусинов намерен продолжить профессиональную карьеру и ждет новые предложения по боям.

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