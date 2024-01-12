Елеусинов не поедет на Олимпиаду в Париж: «У меня сейчас цель стать чемпионом мира в профессионалах»

Теги бокс Данияр Елеусинов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Олимпийский чемпион Рио Данияр Елеусинов раскрыл детали своего приглашения в сборную Казахстана для участия в Играх в Париже.

«Я уже участвовал в двух Олимпиадах. У меня сейчас цель стать чемпионом мира в профессионалах. Неважно где... В IBA против топовых ребят, или вернуться в другие рейтинги и приблизиться там к чемпионству.

Что же касается Олимпиады, то вопрос временно закрыт. Ребята поедут на отборочный турнир, и если возьмут лицензию, то это хорошо для страны. Мне не будет обидно, потому что у меня свои планы», – рассказал Елеусинов.

За два года боксер провел только один официальный бой. В декабре 2021 года он завоевал пояс чемпиона мира по версии IBO, а затем был лишен титула из-за отсутствия защиты.

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