Тренер сборной Казахстана по боксу: «Елеусинов сам решит, присоединится ли он к национальной команде»

Теги бокс Данияр Елеусинов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов прокомментировал возможное возвращение в команду чемпиона Рио Данияра Елеусинова. 

«Данияр присоединился к нашей команде еще молодым боксером. Он воспитывался у нас. Его отец также был тренером национальной сборной. Иными словами, я считаю, что покорение олимпийской вершины – дело не одного боксера или одного тренера, а всей сборной.

Мы думаем, что наши боксеры оправдают ожидания и порадуют нашу страну на этой Олимпиаде. Данияр сам решит, присоединяться ли ему к национальной команде или нет. Наши двери всегда открыты для него. Если какой-то боксер скажет, что приедет помочь стране, мы не повернемся к нему спиной», – сказал Айтжанов.

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