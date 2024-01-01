Рахмонов занял 23 место в рейтинге Р4Р

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Сайт Tapology.com опубликовал список лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound)

Первое место в рейтинге занимает россиянин Ислам Махачев (25-1). На второй строчке расположился австралийский файтер Александр Волкановски (26-3). Тройку замыкает американец Джон Джонс (27-1). Также в топ-5 входят англичанин Леон Эдвардс (22-3) и бразилец Чарльз Оливейра (34-9).

Среди казахстанцев наивысшую позицию занимает Шавкат Рахмонов (18-0) — он на 23-м месте. В 2023 году Рахмонов провел в UFC два боя: сначала он удосрочил Нила Мэгни (15-5), а затем засабмитил Стивена Томпсона (17-7-1).

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