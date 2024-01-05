Данияр Елеусинов: «Скоро будут новости о моем возвращении на ринг»

Олимпийский чемпион Рио по боксу Данияр Елеусинов рассказал о своих дальнейших планах.

«Скоро будут новости о моем возвращении на ринг. Я скоро вернусь», – написал Елеусинов в социальных сетях.

Напомним, ранее Елеусинов обвинил менеджеров в простое. За два года боксер провел только один официальный бой. В декабре 2021 года он завоевал пояс чемпиона мира по версии IBO, а затем был лишен титула из-за отсутствия защиты.

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