Данияр Елеусинов: «Скоро будут новости о моем возвращении на ринг»
Олимпийский чемпион Рио по боксу Данияр Елеусинов рассказал о своих дальнейших планах.
«Скоро будут новости о моем возвращении на ринг. Я скоро вернусь», – написал Елеусинов в социальных сетях.
Напомним, ранее Елеусинов обвинил менеджеров в простое. За два года боксер провел только один официальный бой. В декабре 2021 года он завоевал пояс чемпиона мира по версии IBO, а затем был лишен титула из-за отсутствия защиты.
Шавкат Рахмонов о гонораре: «Я заработал больше, чем писали»
Мухаммад Мокаев: «Шавкат и Белал заслуживают титульного боя. Они на одном уровне»
Экс-чемпион UFC Макс Холлоуэй: «Насколько же силен Шавкат Рахмонов!»