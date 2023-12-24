Данияр Елеусинов: «Несмотря на то, что я последний олимпийский чемпион Казахстана, меня критикуют»

Олимпий чемпион Рио по боксу Данияр Елеусинов рассказал о своих дальнейших планах.

«Вы все знаете, что я готовый продукт. С правильным продвижением и правильной командой рядом со мной можно достичь многих вершин... Несмотря на то, что я последний олимпийский чемпион Казахстана, меня критикуют... Возможно, это и есть причина... Но нет безупречных людей...

Люди в России были готовы закрыть мою проблему. В определенной степени. Запросы моей предыдущей команды были выше.... Теперь, несмотря на это, я нашел способ вернуться на ринг, рассмотрев все варианты и вернулся на ринг. Есть люди, которые говорят: «Ты не поедешь на Олимпиаду, ты не создашь историю». Мой ответ: «Вы создаете для меня условия и официально приглашаете меня?! Это просто слова или что?! Нет конкретных действий.

Поэтому я профессионал в своем деле, как Флойд, могу найти ключ к любому сопернику. Я хочу продолжить свою карьеру в профессионалах. Пусть это будет сильный оппонент, боец, каждый из них хочет показать свою силу... Поэтому пишите свои мнения. Где бы вы хотели меня видеть?! Как двукратного чемпиона Казахстана?! Или как мирового бренда, подобного GGG?! Я внимательно выслушаю и проанализирую каждое мнение... Спасибо, мой народ», – написал Елеусинов на своей странице в социльных сетях.

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