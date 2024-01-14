Нурали Алип: «В Казахстане многие не отмечают Новый год, а если празднуют, то все как в России. Даже оливье на столе есть»

Теги Зенит премьер-лига Россия Нуралы Алип Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Защитник «Зенита» Нурали Алип рассказал, как провел отпуск.

— Был дома, в Алматы и Актау, еще в Таиланд с женой и друзьями съездили. Купались, загорали, экскурсии разные были, — например, на остров Пхи-Пхи — рыбалка. Хорошо время провели! 

— На каникулах вы отметили день рождения. Какие подарки получили? 

— Жена подарила обувь, лоферы красивые, а друзья — пижаму! 

— Где встретили Новый год? 

— В Актау в кругу семьи — все братья-сестры собрались у нас дома. После полуночи поехали поздравлять друзей. В Казахстане многие не отмечают этот праздник, а если празднуют, то все как в России. Даже оливье на столе есть! 

— По работе соскучились? Спортом занимались? 

— Обязательно! Принял участие в благотворительном турнире, в зал ходил. Больше всего соскучился по пацанам, по атмосфере в команде — как-никак больше времени с ними провожу, чем с семьей. Когда отпуск только начался, надо было отдохнуть от всех, а потом понял, что скучаю, — смотрел все видео новогодние, фотографии. Так что очень рад вернуться к работе! 

— Впереди долгая предсезонка. С каким настроением туда отправитесь? 

— Первые 10 дней надо будет вытерпеть, а потом легко все пойдет. Как только привыкнешь к нагрузкам на сборах, когда начнутся товарищеские матчи, тогда уже все нормально, – сказал Алип. 

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1 комментарий
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Казахстан часть бывшего СССР, иначе не может быть с празднованием и оливье ...
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