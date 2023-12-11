Файзулин: «Ребята из «Зенита» сказали, что Алип прибавляет, пошла уверенность»

Теги Зенит Виктор Файзулин премьер-лига Россия Нуралы Алип Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин прокомментировал прогресс центрального защитника петербургской команды Нуралы Алипа. 

«Вообще, я особо пристально за игрой Алипа в «Зените» не смотрел, поэтому мое мнение может быть необъективным. Насколько знаю по словам ребят из команды, он прибавляет. Уверенность пошла. Стал игроком основного состава. Адаптировался. Как я понимаю, в «Зените» хотят его оставить», — сказал Файзулин.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алип очень прибавил сейчас один из лучших защитников РПЛ
+3
-1
+2
Ну тут варианта 2 или Алип прибавил(молодой ЦЗ есть куда расти) или лига всё глубже, надеюсь, что первое.
+1
0
+1
Он живой...
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий