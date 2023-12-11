Файзулин: «Ребята из «Зенита» сказали, что Алип прибавляет, пошла уверенность»

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин прокомментировал прогресс центрального защитника петербургской команды Нуралы Алипа.

«Вообще, я особо пристально за игрой Алипа в «Зените» не смотрел, поэтому мое мнение может быть необъективным. Насколько знаю по словам ребят из команды, он прибавляет. Уверенность пошла. Стал игроком основного состава. Адаптировался. Как я понимаю, в «Зените» хотят его оставить», — сказал Файзулин.