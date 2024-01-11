Тренер Алмабаева о бое с Вергарой: «Асу может показать красивый бой в стойке»

Тренер казахстанского бойца смешанных единоборств Асу Алмабаева по муай-тай и кикбоксингу Вадим Лопарев рассказал, как «Зульфикар» будет противостоять Си Джею Вергаре в предстоящем поединке:

«Вергара хорошо владеет и боксом, и борьбой. С одной стороны, это нам на руку, потому что Асу может показать красивый бой в стойке. Например, когда он дрался с Осборном, то ямаец был опасен именно в боксе и в первом раунде Алмабаеву было нежелательно драться в стойке. Задача была загрузить его и во втором раунде можно было рубиться. С Вергарой можно будет огрызаться уже в первом раунде, а потом работать в партере»

9 марта 29-летний Алмабаев (18-2) на турнире UFC 299 в Майами (США) встретится с американцем Си Джеем Вергарой (12-4-1). Асу дебютировал в промоушене в августе 2023, финишировав во второй пятиминутке ямайца Ода Осборна (12-6-0-1).

Шавкат Рахмонов о гонораре: «Я заработал больше, чем писали»

Мухаммад Мокаев: «Шавкат и Белал заслуживают титульного боя. Они на одном уровне»

Экс-чемпион UFC Макс Холлоуэй: «Насколько же силен Шавкат Рахмонов!»