Тренер Алмабаева о бое с Вергарой: «Асу может показать красивый бой в стойке»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Тренер казахстанского бойца смешанных единоборств Асу Алмабаева по муай-тай и кикбоксингу Вадим Лопарев рассказал, как «Зульфикар» будет противостоять Си Джею Вергаре в предстоящем поединке:

«Вергара хорошо владеет и боксом, и борьбой. С одной стороны, это нам на руку, потому что Асу может показать красивый бой в стойке. Например, когда он дрался с Осборном, то ямаец был опасен именно в боксе и в первом раунде Алмабаеву было нежелательно драться в стойке. Задача была загрузить его и во втором раунде можно было рубиться. С Вергарой можно будет огрызаться уже в первом раунде, а потом работать в партере»

 9 марта 29-летний Алмабаев (18-2) на турнире UFC 299 в Майами (США) встретится с американцем Си Джеем Вергарой (12-4-1). Асу дебютировал в промоушене в августе 2023, финишировав во второй пятиминутке ямайца Ода Осборна (12-6-0-1).

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