Асу Алмабаев о вызовах после боя UFC: «Всегда готовлю речь»

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев рассказал о том, что всегда готовит речь на интервью после боя:

«Всегда готовлю длинную речь, но после боя в голове остается только маленькие фразы. Обсуждаю с друзьями, как и кого вызвать, потому что UFC - это машина пиара, мне уже 28 лет, нет времени потихоньку идти к своей цели, надо громко заявлять о себе»

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