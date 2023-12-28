Асу Алмабаев о том, куда потратил бонус за первый бой: «Купил LEXUS»

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев рассказал о том, куда потратил бонус за первую победу в лиге:

«Купил LEXUS 350. Хорошая машина. В раздевалке перед боем просил Аллаха, чтобы главное выиграть бой, как без разницы. А после боя уже начал просить бонус. Менеджер сказал, что дебютантам редко дают бонусы»

Шавкат Рахмонов о гонораре: «Я заработал больше, чем писали»

Мухаммад Мокаев: «Шавкат и Белал заслуживают титульного боя. Они на одном уровне»

Экс-чемпион UFC Макс Холлоуэй: «Насколько же силен Шавкат Рахмонов!»