Асу Алмабаев о том, куда потратил бонус за первый бой: «Купил LEXUS»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев рассказал о том, куда потратил бонус за первую победу в лиге:

«Купил LEXUS 350. Хорошая машина. В раздевалке перед боем просил Аллаха, чтобы главное выиграть бой, как без разницы. А после боя уже начал просить бонус. Менеджер сказал, что дебютантам редко дают бонусы»

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