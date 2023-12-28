Асу Алмабаев о планах на 2024 год: «К концу года буду близко к ТОП-5, но мы предполагаем, Аллах располагает»

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев поделился планами на 2024 год:

«Хотел бы немного боев в 2024, но с качественными соперниками. Но сейчас важно провести бой с Вергарой, он сильный боец, нельзя не дооценивать любого соперника, надо работать по плану. А так, постараюсь три боя – март, август и конец года. Надеюсь, что после третьего боя буду близко к ТОП-5. Но мы предполагаем, Аллах располагает»

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