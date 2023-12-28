Асу Алмабаев о разнице в ММА в Америке и Казахстане: «Есть разница в ментальных вещах, у нас поражение воспринимается, как будто войну проиграл»

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев сравнил ММА в США и Казахстане:

«Нельзя сказать, что небо и земля, но у них ММА давно развивается, у нас только-только. Есть разница в каких-то ментальных вещах, у них поражение спокойно воспринимается, у нас же как будто войну проиграл. А со стороны тренировок – там тренируются чемпионы разных лиг, ты с ними работаешь, спаррингуешься, набираешься опыта, уверенности».

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