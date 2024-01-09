Андре Уорд: «Я называю Головкина «Little G». Он спрятался от меня»

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Андре Уорд вспомнил несостоявшийся бой с казахстанцем Геннадием Головкиным.

— Кто был тем боксером, с которым ты так и не подрался, хотя больше всего этого хотел? Может, это GGG или кто-то другой? С кем ты так и не получил шанса встретиться?

— Я думаю, это бой с Головкиным. Понимаете, это был бы большой бой... Просто они не захотели этого.

— GGG не захотел?

— Я не называю его «GGG». Я называю его «Little G»! Ну, потому что, так и есть — он спрятался. Жаль, что фанаты остались без этого боя. Камон, чувак, ты весишь 160 фунтов, я вешу 168 фунтов — я не тот, кто будет выбирать парней поменьше. Когда ты говоришь: «Мы готовы драться с любым до 168 фунтов»...

Я бы подрался на одну категорию выше, если бы мне предложили. А они и по сей день продолжают выдумывать оправдания, хотя сбежал именно он! – сказал Уорд.

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