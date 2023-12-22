Бивол включил Головкина в список лучших боксеров из стран бывшего СССР

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол рассказал, кто входит в его список лучших боксеров из стран бывшего СССР.

«Конечно же, это Головкин, Усик, Ломаченко, Костя Цзю. Кто еще? Орзубек Назаров тоже классный боксер. И Поветкин – это такая величина, которая очень много сделала для российского бокса. Как люди поднимались и смотрели его бои, как он вдохновлял людей – конечно, я его тоже добавлю, несмотря на то, что он не был полноценным чемпионом»

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