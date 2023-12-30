Головкин может не вернуться на ринг

Боксерский агент, инсайдер и консультант Рик Глейзер утверждает, что ветеран среднего веса, экс-чемпион мира из Казахстана Геннадий Головкин, вероятнее всего, больше не вернется на ринг, несмотря на наличие заманчивых вариантов для камбэка.

Свой последний на сегодняшний день бой Головкин провел в сентябре 2022 года, проиграв единогласным решением судей Саулю «Канело» Альваресу в их третьем очном противостоянии в Лас-Вегасе.

«GGG не дрался с тех пор, как 16 месяцев назад проиграл „Канело“, добровольно сдал все свои титулы чемпиона мира, отклонил несколько выгодных предложений, и в апреле ему исполнится 42 года. Похоже, что GGG просто ушел на пенсию, но без официального объявления. Он оставит великое наследие», — написал Рик в социальной сети Х.

Один из подписчиков спросил у Глейзера, кто были те боксеры, делавшие Геннадию эти самые «выгодные предложения».

«Отдельные бойцы. Предпочту не называть имен», — уклончиво ответил он.

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