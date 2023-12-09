Президент WBC о Головкине: «Я видел его пухленьким в рекламе какой-то продукции»

Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что пригласил казахстанского экс-чемпиона Геннадия Головкина на ежегодный съезд организации, но GGG ответил отказом.

«Мы пригласили его на съезд. Я пытался с ним общаться, он не дрался с сентября прошлого года, я видел его пухленьким в рекламе какой-то продукции. Я думаю, он живет счастливой жизнью, женат, со своим ребенком», — сказал Сулейман.

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