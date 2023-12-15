Деревянченко о бое с Головкиным: «Это было сложно эмоционально и физически»

Сергей Деревянченко (14-5, 10 КО) вспомнил бой с казахстанцем Геннадием Головкиным.

– О вашем поединке с Геннадием Головкиным говорило очень большое количество экспертов. Вы и Геннадий выдали невероятный бой, кость в кость, вы побывали в нокдауне, и в конце-концов победу отдали ему. Чем вам запомнился бой с Головкиным?

– Этот бой был очень сложный эмоционально и физически. Вот с первой секунды и до последнего 12 раунда этот поединок был нереально сложным.

– Вы приняли много ударов Геннадия. Что скажете о его ударной мощи?

– Да, я ощущал его удары очень хорошо, я чувствовал, что он панчер. Каждый его удар, даже, когда он бил несильно, был хорошо ощутимым. Когда я принимал неакцентированные удары на блок, то сразу думал: «Ого, под сильные удары лучше не попадать», – рассказал Деревянченко.

Напомним, в 2019-м Головкин выиграл Деревянченко в бою за титул IBF судейским решением.

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