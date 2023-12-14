Рахмонов о Головкине: «Может удастся с ним вместе позаниматься»

Шавкат Рахмонов рассказал о возможности совместной тренировки с казахстанским ветераном бокса Геннадием Головкиным.

- Тебе недавно довелось встретится с Головкиным. В будущем возможна ваша совместная тренировка?

– Я встретил его в первый раз. Конечно, я больше знаю о нем (улыбается), потому что он чемпион. Всегда наблюдал за ним. Посмотрим, может удастся с ним вместе позаниматься, – отметил Рахмонов.

Рахмонов и Головкин встретились на матче футбольной сборной Казахстана по футболу.

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