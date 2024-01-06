Куат Хамитов о следующем бое: «Начал подготовку. Ждем анонса»

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов анонсировал свое возвращение в октагон:

«Начал подготовку к следующему бою. Дата есть, соперник есть. Ждем официального анонса».

Хамитов должен быть подраться с Александром Шлеменко в лиге Top Fight, но бой так и не состоялся.

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