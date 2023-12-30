Хамитов: «Айтмухан — лучший спортсмен Казахстана в 2023 году»
Известный боец ММА из Казахстана Куат Хамитов назвал борца вольного стиля Ризабека Айтмухана лучшим спортсменом Казахстана в 2023 году.
«Считаю, что лучшим спортсменом Казахстана в 2023 году стал Ризабек Айтмухан. Его золото чемпионата мира по вольной борьбе стало историческим для страны», — сказал Хамитов.
Ризабек Айтмухан стал первым чемпионом мира по вольной борьбе из Казахстана, завоевав золото в весовой категории до 92 кг.
Шавкат Рахмонов о гонораре: «Я заработал больше, чем писали»
Мухаммад Мокаев: «Шавкат и Белал заслуживают титульного боя. Они на одном уровне»
Экс-чемпион UFC Макс Холлоуэй: «Насколько же силен Шавкат Рахмонов!»