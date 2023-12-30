Хамитов: «Айтмухан — лучший спортсмен Казахстана в 2023 году»

Теги вольная борьба MMA Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Известный боец ММА из Казахстана Куат Хамитов назвал борца вольного стиля Ризабека Айтмухана лучшим спортсменом Казахстана в 2023 году.

«Считаю, что лучшим спортсменом Казахстана в 2023 году стал Ризабек Айтмухан. Его золото чемпионата мира по вольной борьбе стало историческим для страны», — сказал Хамитов.

Ризабек Айтмухан стал первым чемпионом мира по вольной борьбе из Казахстана, завоевав золото в весовой категории до 92 кг.

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