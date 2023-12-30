Куат Хамитов о следующем сопернике Конора: «Диаз – самый логичный вариант»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Известный казахстанский боец Куат Хамитов в своем инстаграме назвал следующего соперника именитого ирландского файтера Конора Макгрегора.

Ранее Макгрегор сообщил о том, что объявит свой следующий поединок в Новый год. Хамитов на своей странице в социальной сети предположил, кто будем соперником ирландца: «Думаю, это будет Нейт Диаз. Самый логичный вариант для UFC 300...».

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