Куат Хамитов о следующем сопернике Конора: «Диаз – самый логичный вариант»

Известный казахстанский боец Куат Хамитов в своем инстаграме назвал следующего соперника именитого ирландского файтера Конора Макгрегора.

Ранее Макгрегор сообщил о том, что объявит свой следующий поединок в Новый год. Хамитов на своей странице в социальной сети предположил, кто будем соперником ирландца: «Думаю, это будет Нейт Диаз. Самый логичный вариант для UFC 300...».

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