Грозин: «Я окончательно оттправлю Хамитова на диван»

Александр Грозин согласен сразиться с Куатом Хамитовым в лиге «Наше дело».

«Наше дело», привет! Там один старик бросает мне вызов. Его зовут Куат Хамитов. Он хочет встать с дивана и подраться со мной. Если лиге и зрителям будет интересно, я с удовольствием отправлю его на этот же диван окончательно. Так что, Куат, готовься, скоро увидимся», — заявил Александр.

Ранее Хамитов бросил вызов Грозину.

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