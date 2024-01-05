Куат Хамитов об Олимпиаде в Париже: «Как выступят спортсмены из Казахстана? Сказать сложно»

Теги Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

35-летний боец ММА Куат Хамитов назвал Олимпийские игры в Париже главным спортивным событием для Казахстана в 2024 году.

«Главным спортивным событием 2024 года станут Олимпийские игры. Как выступят на них спортсмены Казахстана сказать сложно, но, думаю, будет тяжело. В спорте у нас нет систематической работы.

Мы все еще топчемся на одном месте, для достижения хорошего результата нужны перемены», — заявил Хамитов.

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