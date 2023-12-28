Куат Хамитов: «Мне за 30 лет, но я ни разу не был на корпоративе»

Боец смешанных единоборств из Казахстана Куат Хамитов филосовски отнесся к осутствию корпоративов в своей жизни.

«Знаете что? Пришел в зал раньше всех, сижу и почему-то грустно. От того что мне за 30 лет и ни разу в жизни я не был на корпоративах. И вот продолжаем сидеть в зале в одиночестве и никому мы не нужны. Так что цена славы не такая уж и низкая. Вот так сидим», — сказал Хамитов.

Хамитов в 32 боях в профессиональной карьере одержал 25 побед при семи поражениях.

Шавкат Рахмонов о гонораре: «Я заработал больше, чем писали»

Мухаммад Мокаев: «Шавкат и Белал заслуживают титульного боя. Они на одном уровне»

Экс-чемпион UFC Макс Холлоуэй: «Насколько же силен Шавкат Рахмонов!»