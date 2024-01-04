Дензел Бентли: «Я бы с радостью провел реванш с Алимханулы, но я должен заслужить этот поединок»

Британский боксер Дензел Бентли (18-3, 15 КО) заявил о намерении провести реванш с Жанибеком Алимханулы.

«В дивизионе сейчас открываются возможности. Сомневаюсь, что Чарло вернется в средний вес, но я хотел бы испытать себя в бою с ним. Жанибек недавно объединил титулы. Все знают, что я с радостью провел бы с ним реванш, но сейчас я должен заслужить поединок.

Не уверен, что чемпион WBA Эрисланди Лара собирается снова боксировать. Если он надумает, я бы подрался и с ним. Я более чем уверен, что смогу побить одного из чемпионов. Наибольшие шансы у меня были бы против Лары. Никакого неуважения, просто он старше. К тому же Эрисланди пришел из первой средней категории и прошел через несколько войн. Вспомните его бой с Джарреттом Хердом, это была настоящая заруба. Я думаю, что из этой тройки Лара получил сильнейший урон.

На втором месте – Чарло, из-за его низкой активности. С другой стороны, он довольно хорошо смотрелся в поединке с Хосе Бенавидесом.

Следующий – Жанибек. Я считаю, что Чарло был лучшим из этой троицы. Но сейчас он не так активен, поэтому я поставлю на вершину Жанибека», – сказал Бентли.

Шавкат Рахмонов о гонораре: «Я заработал больше, чем писали»

Мухаммад Мокаев: «Шавкат и Белал заслуживают титульного боя. Они на одном уровне»

Экс-чемпион UFC Макс Холлоуэй: «Насколько же силен Шавкат Рахмонов!»