Алимханулы предложили провести реванш в Саудовской Аравии

Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе британец Дензел Бентли заявил, что хотел бы провести реванш с обладателем поясов WBO и IBF в этом дивизионе Жанибеком Алимханулы из Казахстана.:

— Как выглядит твой вечер мечты в Саудовской Аравии?

— В среднем весе это три боя: Крис Юбэнк-младший, реванш с Жанибеком или бой с Хамзой Ширазом, — ответил Бентли в интервью Queensbury Promotions.

В ноябре 2022 года Жанибек и Бентли встречались на ринге в Лас-Вегасе, тогда победу единогласным решением одержал Алимханулы, хотя бой получился более конкурентным, чем многие ожидали.

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