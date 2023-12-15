Деревянченко: «На Алимханулы интересно посмотреть в поединках с топами»

Теги Сергей Деревянченко бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Мейирим Нурсултанов Спорт Казахстана

Сергей Деревянченко (14-5, 10 КО) оценил уровень казахстанских боксеров Жанибека Алимханулы и Мейирима Нурсултанова.

– Сейчас в среднем весе хорошо боксируют Жанибек Алимханулы и Мейирим Нурсултанов из Казахстана. Как вам их уровень бокса? Могут ли они вдвоём выиграть все четыре пояса в среднем весе?

Жанибек показывает хороший бокс, он – левша, он провел уже несколько хороших боев. Он выглядит достаточно мощным. Однако мы не видели его в боях с топовыми боксерами, да он боксировал с хорошими ребятами, но на него уже интересно посмотреть в поединках с топами.

С Нурсултановым мы знакомы лично, мы же вместе выступали за «Астану» в WSB. Насколько я помню, он тогда выступал в категории ниже. Он тоже очень хороший боксер.

Относительно того, могут ли они собрать все пояса в среднем весе, то я не знаю, но могу сказать, что там есть Джермалл Чарло, который очень непростой боксер. Он, наверное, лидер этого дивизиона, – отметил Деревянченко.

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