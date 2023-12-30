Нэтан Хини: «В 2024-м хотел бы сразиться с Алимханулы»

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Боксер из Великобритании Нэтан Хини (18-0, 6 КО) хочет получить бой с чемпионом IBF и WBO Жанибеком Алимханулы. 

«Для меня идеальным планом было бы защитить титул чемпиона Великобритании в начале 2024 года, провести бой летом, и если я выиграю его, то в идеале я бы хотел сразиться с этим Жанибеком Алимханулы. Лас-Вегас, Саудовская Аравия, мне все равно. В любом месте. Я бы хотел просто подраться за титул чемпиона мира. Я буду первым человеком из моего города, который это сделает», – отметил Хини.

В последнем бою Хини оказался сильнее Дензела Бентли (18-2-1), которого ранее победил казахстанский боксер.

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