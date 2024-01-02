Нэтан Хини: «Я бы хотел сразится с Жанибеком Алимханулы на арене «Астон Виллы»

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Боксер из Великобритании Нэтан Хини (18-0, 6 КО) вновь бросил вызов чемпиону WBO и IBF Жанибеку Алимханулы (15-0, 10 КО).

«Нет какого-то конкретного боксера, которого я бы хотел. Но моим идеальным сценарием было бы сначала защитить британский титул, а затем сразиться с кем-нибудь вроде Юбенка. Если я выиграю в этих боях, то потом мне бы хотелось подраться с Жанибеком. Я бы с радостью сразился с Жанибеком на «граунде», но я сомневаюсь, что он приедет в Сток-он-Трент, хотя кто знает...

Наш бой можно устроить и в Вегасе либо где-нибудь еще. В общем так: сначала защита британского титула, затем домашний поединок, а под конец года — бой с Жанибеком», — сказал Хини.

В последнем бою Хини оказался сильнее Дензела Бентли (18-2-1), которого ранее победил казахстанский боксер.

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