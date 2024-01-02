Нокаут Алимханулы номинирован Top Rank на список лучших
Промоутерская компания Top Rank опубликовала список претендентов на лучший нокаут 2023 года.
Среди боксеров Top Rank одним из претендентов назван казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО). Промоутеры оценили его нокаут в поединке с канадцем Стивеном Батлером (33-4-1, 27 КО). Этот бой состоялся в мае и закончился досрочной победой Алимханулы во втором раунде.
Благодаря этой победе Жанибек успешно защитил титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.
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