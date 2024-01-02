Нокаут Алимханулы номинирован Top Rank на список лучших

Теги Top Rank бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Промоутерская компания Top Rank опубликовала список претендентов на лучший нокаут 2023 года.

Среди боксеров Top Rank одним из претендентов назван казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО). Промоутеры оценили его нокаут в поединке с канадцем Стивеном Батлером (33-4-1, 27 КО). Этот бой состоялся в мае и закончился досрочной победой Алимханулы во втором раунде.

Благодаря этой победе Жанибек успешно защитил титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.

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