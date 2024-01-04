Тони Фергюсон про Рахмонова: «Шавкату не нужно нести всякую чушь – он просто доказывает все в клетке»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Известный боец UFC Тони Фергюсон поделился своим мнением про Шавката Рахмонова:

«Когда мы были на пресс-конференции и только присели, то он сразу угостил меня подарками из Казахстана. Я такой подумал: «Вот это воспитание и уважение».

Он настолько добрый парень! Черт возьми, он мой герой! От него не было слышно и звука, а затем он просто переехал жесткого парня в клетке. Шавкату не нужно нести всякую чушь – он просто доказывает все в клетке»

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