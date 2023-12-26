Шавкат Рахмонов о встрече фанатов в аэропорту Алматы: «Нужно быть воспитанными и культурными»

Шавкат Рахмонов прокомментировал встречу фанатов в аэропорту после победы на турнире UFC 296 над Стивеном Томпсоном.

— В аэропорту Вас много человек встретило, штурмом взяли VIP-зал. Как Вы себя ощутили, когда люди хотели с Вами сфотографироваться.

— Конечно, это с одной стороны хорошо, с другой плохо. Как только зашел с одной стороны журналисты, с другой люди и так и так тянут (улыбается), все говорят: «Одно фото, одно фото!» (смеется). Я понимаю, все хотят сфотографироваться, но если есть дисциплина, то я со многими могу сфотографироваться, но когда все через друг друга лезут это неправильно. Тут нужно быть воспитанными, думаю, и культурными.

Сначала журналисты зададут вопросы пусть. Там домбра играет, я ничего не слышу, говорю: «Пусть домбра остановиться и я отвечу на вопрос». Нужно быть культурными, не спешить. По одному если бы все подошли, то я бы еще на полчаса остался, но со всеми сфотографировался. Я 24 часа летел, устал. В этом плане немного надо подумать. Людям я ничего не могу сказать, они болеют, поддерживают. Очень благодарю их за это. Немного воспитание нужно и все, – отметил Рахмонов.

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