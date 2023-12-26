Шавкат Рахмонов о продолжении карьеры Соры: «У нее есть муж, они будут решать»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Сора Рахмонова Спорт Казахстана

Боец UFC Шавкат Рахмонов высказался о возможном завершении карьеры своей сестры Соры:

«Мне хотелось бы, чтобы она занималась семьей, но у нее сейчас есть муж, они будут вместе решать. А я как брат, буду поддерживать ее»

Сора вышла замуж, до этого должна была дебютировать в Шоу претендентов Даны Уайта, однако снялась из-за травмы.

Шавкат Рахмонов о гонораре: «Я заработал больше, чем писали»

Мухаммад Мокаев: «Шавкат и Белал заслуживают титульного боя. Они на одном уровне»

Экс-чемпион UFC Макс Холлоуэй: «Насколько же силен Шавкат Рахмонов!»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий