Шавкат Рахмонов о продолжении карьеры Соры: «У нее есть муж, они будут решать»

Боец UFC Шавкат Рахмонов высказался о возможном завершении карьеры своей сестры Соры:

«Мне хотелось бы, чтобы она занималась семьей, но у нее сейчас есть муж, они будут вместе решать. А я как брат, буду поддерживать ее»

Сора вышла замуж, до этого должна была дебютировать в Шоу претендентов Даны Уайта, однако снялась из-за травмы.

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