Азат Максум проведет бой с экс-соперником Жалгаса Жумагулова

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Азат Максум Спорт Казахстана

 Казахстанский боец Азат Максум (17-0) 4 февраля проведет бой с американцем Чарльзом Джонсоном (13-6). 

Джонсон заменил в бою с казахстанцем получившего травму соотечественника Нейта Мэнесса.

Джонсон в Казахстане известен боем в конце 2022 года против Жалгаса Жумагулова. Тот поединок завершился очень спорной победой решением судей в пользу американца.

Сейчас американец идет на серии из 3 поражений в UFC. Для Максума это второй бой, в первом он победил решением Тайсона Нэма.

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